Missbrauch von Ausweispapieren: So lautet der Vorwurf gegen zwei Männer aus dem Kosovo. Ab Dienstag verhandelt darüber das Amtsgericht Frankenthal. Die beiden Angeklagten (38 und 39 Jahre alt) sollen im Juni 2021 in Frankenthal folgenden Deal vereinbart – und auch wie geplant durchgezogen haben: Der eine sollte mit dem Reisepass des anderen dessen Fahrprüfung absolvieren oder sich darum kümmern, dass ein Dritter mit dem Pass die theoretische Fahrprüfung für diesen absolviert. Dies sei dann auch plangemäß durchgeführt worden. Das Strafverfahren beginnt am Dienstag, 8. Februar, 13 Uhr, im Saal 13 des Amtsgerichts.