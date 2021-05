Unter anderem weil er einen Mann an der Hand verletzt und ihm gedroht haben soll, ihn zu töten, muss sich ein 43-Jähriger aus Frankenthal am Dienstag, 11. Mai, 13 Uhr (Saal 13), vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte über den Mann geärgert, weil er Fotos von seinen Autos gemacht habe. Bei dem Zwischenfall im Dezember 2020 habe der 43-Jährige sich zum Geschädigten in dessen Pkw gesetzt und laut Gericht gesagt: „Wenn du nochmals von meinen Fahrzeugen Fotos machst, bringe ich dich um. Ich sprenge dich in die Luft.“ Danach habe er die Hand seines Kontrahenten eingeklemmt, indem er die Fahrertür zuschlug. Bereits am Montag, 10. Mai, 9.30 Uhr, verhandelt das Amtsgericht wegen Betrugs gegen einen 52-jährigen Ludwigshafener, der vor fünf Jahren einen 50.000-Euro-Kredit aufgenommen habe – schon mit der Absicht, die Raten nicht bezahlen zu wollen.