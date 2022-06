Wechsel an der Spitze des Amtsgerichts Frankenthal: Jürgen Blum, bislang Vorsitzender Richter am Landgericht Frankenthal (Pfalz), beerbt nach Angaben der Justiz den bisherigen Chef Michael Steitz. Die Vizepräsidentin des Landgerichts, Anja Schraut, habe Blum am Dienstag die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Urkunde ausgehändigt. Die Stelle war mit Steitz’ Beförderung zum Vorsitzenden Richter am Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken im Februar vakant. Jürgen Blum ist in Ludwigshafen am Rhein geboren und wohnt in Limburgerhof. Nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen habe er 1992 seine berufliche Laufbahn an verschiedenen Gerichten in der Pfalz begonnen. Seit August 2004 war Blum Vorsitzender Richter am Landgericht und leitete die vor allem für Bank- und Architektensachen zuständige 7. Zivilkammer. Neben seinen Verwaltungsaufgaben ist der neue Direktor am Amtsgericht für allgemeine Zivilsachen zuständig. Der Bezirk des 50 Mitarbeiter zählenden Amtsgerichts umfasst Frankenthal, Bobenheim-Roxheim sowie die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Dort leben rund 74.000 Einwohner. Die Zuständigkeit des Gerichts erstreckt sich auf Zivil- und Familiensachen, die freiwillige Gerichtsbarkeit (Grundbuchverfahren) und auf Strafsachen.