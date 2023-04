Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat nach Angaben seines Ministeriums zum Teil schon länger zurückliegende Führungswechsel an den Amtsgerichten Neustadt, Bad Dürkheim und Frankenthal sowie am Verwaltungsgericht Neustadt am Sozialgericht Speyer den nochmals offiziell vollzogen. Die sonst bei solchen Anlässen üblichen Feierstunden seien während der Corona-Pandemie ausgefallen und nun in kleinem Kreis nachgeholt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Falle des Amtsgerichts Frankenthal verabschiedete Mertin demnach den bis Ende Januar vergangenen Jahres amtierenden Direktor Michael Steitz und begrüßte dessen Nachfolger Jürgen Blum, der die Leitung der Behörde Mitte Juni übernommen hatte. Das Gericht ist mit knapp 50 Mitarbeitern für die Stadt Frankenthal, die Gemeinde Bobenheim-Roxheim sowie die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zuständig.