Wegen Körperverletzung stehen zwei Männern im Alter von 31 und 27 Jahren ab Montag, 20. Februar, in Frankenthal vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, im September 2019 in Frankenthal nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal einen anderen Mann heftig geschlagen und getreten zu haben. Außerdem sollen sie ihm eine Ledertasche und eine Halskette gestohlen haben. Der 31-jährige Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten. Beide Angeklagte haben die Vorwürfe im Ermittlungsverfahren bestritten.