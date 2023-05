Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Deutschland zeigen“ wollten zwei Männer, Vater und Sohn, 44 und 25 Jahre alt, einem Gast aus der Ukraine. Insgesamt 1000 Euro kostete sie der Besuch eines Cafés in der Eisenbahnstraße nun nachträglich. Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht am Montag jedoch eingestellt.

Es war ein buntes Gemisch an Menschen verschiedener Staatsangehörigkeiten, die da am 8. März in dem Café in der Eisenbahnstraße aufeinandertrafen. Es war