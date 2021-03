Eingestellt wurde am Donnerstag ein Verfahren wegen sexueller Nötigung gegen einen vermutlich 39-jährigen Mann vor dem Amtsgericht. Die Tat soll sich bereits im Mai 2006 in der Albertstraße zugetragen haben. Letzte bekannte Anschrift des Mannes in Deutschland war die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Speyer. Doch zwischenzeitlich ist er wohl wieder untergetaucht. Erschienen ist er zum Prozesstermin jedenfalls nicht. Dem Gericht lagen zudem Verurteilungen aus Italien für Straftaten aus den Jahren 2011 und 2017 vor, die sich also deutlich nach der angeklagten Tat zugetragen hatten. Da die zu erwartende Strafe für das mutmaßliche Vergehen in Frankenthal wohl nicht höher ausgefallen wäre, sowie die Möglichkeit, den Mann nun per Haftbefehl zu suchen von Richter André Bohlender in keinem Verhältnis zum Aufwand gesehen wurde, wurde das Verfahren eingestellt.