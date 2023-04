Obwohl er dazu nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht mehr in der Lage war, saß ein 78-jähriger Frankenthaler vergangenen Herbst hinterm Steuer. Dabei habe er an seinem Wohnort einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht. Nach dem Unfall habe er einen desorientierten Eindruck gemacht und erzählt, ein solcher Unfall sei ihm zum wiederholten Male passiert und er habe sich nicht sicher auf den Beinen gefühlt. Dem Mann, der sich am Mittwoch, 12. April, ab 9.30 Uhr vorm Amtsgericht Frankenthal wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss, sei klar gewesen, dass er in Folge geistiger oder körperlicher Mängel nicht fahrtüchtig war, so die Anklage.