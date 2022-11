Ein 72-jähriger Frankenthaler muss sich am Dienstag, 29. November, vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, zunächst unzulässigerweise einen Radweg in entgegengesetzter Richtung befahren zu haben. Während einer Verkehrskontrolle soll der Senior dann die beteiligten Polizeibeamtinnen bedroht haben. Laut einer Pressemitteilung des Gerichts soll der Angeklagte Sätze wie „Ich weiß, wie man Waffen bedient, und habe auch einen Waffenschein“ und „Ein Messer steckt schnell im Rücken. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen. Passen Sie auf ihre Eigensicherung auf“ gesagt haben, die von den Einsatzkräften ernst genommen worden seien. Der Prozess beginnt um 13 Uhr um Saal 13.