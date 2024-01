Wegen Beleidigung muss sich am Dienstag ein 43-jähriger Mann vor dem Amtsgericht in Frankenthal verantworten. Laut der Staatsanwaltschaft soll sich der 43-Jährige vergangenes Jahr im August wiederholt im Verkaufsraum einer Tankstelle mit der Hand in die Rückseite seiner Hose gegriffen und danach mehrere Produkte angefasst haben. Nachdem eine Kassiererin ihn darauf ansprach, soll der Mann sie heftig beschimpft und beleidigt haben.