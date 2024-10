Einer 15-Jährigen soll ein 40-Jähriger Frankenthaler Drogen verkauft haben. Deshalb stand er vor dem Richter des Amtsgerichts. Das Gericht sah das als erwiesen an und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten.

Von Juli 2023 bis Juli 2024 soll der Angeklagte in neun Fällen Amphetamine an ein Mädchen verkauft haben, das zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war. So lautete