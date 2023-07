Von Mörsch aus kommend Richtung Innenstadt und zurück ist es für Blinde und Sehbehinderte kaum möglich, sicher die viel befahrenen Straßen zu überqueren. Diese Beobachtung hat Linken-Stadtrat David Schwarzendahl nach einem Bürgerhinweis gemacht. An Übergängen des Ost-, und Nordrings sowie an Berliner und Wormser Straße gebe es keine akustischen Warnsignale mit Vibration. Die einzige sichere Möglichkeit auf dieser wichtigen Nord-Ost-Achse biete die bei Dunkelheit wenig einladende Fußgängerunterführung im Nordring. Schwarzendahl beantragte deshalb im Planungs- und Umweltausschuss, die Ampelanlagen entsprechend nachzurüsten. Zunächst soll dazu der Beirat für Menschen mit Behinderung gehört werden, um den Bedarf abzufragen, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Er sprach von Kosten in Höhe von 10.000 Euro pro Ampel.