Ein Omnibus hat vermutlich zuerst an der Ecke Europaring/Elisabethstraße eine Ampelanlage beschädigt und dann in der Carl-Theodor-Straße, Höhe Dathenushaus, ein Verkehrsschild demoliert. Mitarbeiter der Stadtwerke bemerkten den Schaden, der auf etwa 800 Euro geschätzt wird, am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass der Bus an einer Seiten- und/oder an der Heckscheibe Spuren des Unfalls trägt. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, melden.