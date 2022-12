Die Verantwortlichen gehen auf Nummer sicher: Als an einem Wochenende im September im Internet eine Amokdrohung auftaucht, lassen sie am darauffolgenden Montag den Unterricht an der Friedrich-Ebert-Grundschule und der Realschule plus ausfallen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion begründet diese Entscheidung mit einer potenziellen Bedrohungslage, die „nicht abschließend einschätzbar“ gewesen sei. Auch die Stadtverwaltung reagiert und schließt die benachbarte Kindertagesstätte am Jakobsplatz. Ein Schüler der Realschule plus, der sich auf der Plattform gutefrage.net erkundigt, wie man eine Amoktat an einer Schule begeht, wird von der Polizei rasch ausfindig gemacht. Gegen ihn wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Bei einigen Schülern löst der Vorfall Verunsicherung und Ängste aus, die aufgearbeitet werden müssen. Um für eine realistische Betrachtung des Geschehens zu sensibilisieren, sind auch die Dienste der Schulsozialarbeiter gefragt.