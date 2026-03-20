Für Imker in der Zuständigkeit des Ludwigshafener Veterinäramts gibt es neue Bestimmungen: Bienenvölker, die über die Grenzen des Zuständigkeitsgebiets der Behörde transportiert werden sollen, brauchen eine zusätzliche mikrobiologische Laboruntersuchung der Futterkränze. Erst wenn diese negativ ausfällt, dürfen die Völker bewegt werden.

Wie die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises – dem die Veterinärbehörde zugehörig ist – mitteilt, werden auch Wanderkarten für Bienenvölker nur bei einer entsprechenden Untersuchung mit negativem Ergebnis ausgestellt.

Die neuen Regeln gehen aus einer ab sofort gültigen neuen Allgemeinverfügung zur Einhegung der Bienenkrankheit Amerikanische Faulbrut hervor. Diese solle verhindern, dass im Zuge der aktuell beginnenden Bienenwanderungen die Bienenseuche in das Zuständigkeitsgebiet gelange, schreibt die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Die Veterinärbehörde ist sowohl für den Rhein-Pfalz-Kreis als auch für das Gebiet der Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zuständig. Die Allgemeinverfügung kann auf der Internet-Seite des Kreises abgerufen werden.