Der US-Internetversandhändler Amazon will nach eigenen Angaben neben seinem Logistikstandort im Industriegebiet Am Römig im Herbst dieses Jahres in Frankenthal ein neues Verteilzentrum eröffnen. Darüber hat das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung informiert, ohne den genauen Ort zu nennen. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um das bis zum Sommer vergangenen Jahres noch als BASF-Lager genutzte Gebäude in der Zeppelinstraße (Gewerbepark Nord). Die Verteilzentren dienen laut Amazon dazu, Pakete aus den Logistik- und Sortierbetrieben anzunehmen und die Online-Bestellungen von dort aus zum Kunden zu bringen. Dafür arbeite man mit „lokalen Lieferpartnern“ zusammen.

