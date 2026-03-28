Am 16. April ist Tag des Schluckaufs – und der Logistik. Letzteres nimmt der Versandriese Amazon zum Anlass, RHEINPFALZ-Lesern exklusiv das Logistikzentrum zu präsentieren.

Oben 3000 fahrende Roboter, die bestellte Ware aus den Tiefen des Lagers anliefern, unten Hunderte Mitarbeiter, die sie versandfertig verpacken: Das im Sommer 2018 eröffnete Amazon-Logistikzentrum am Römig in Frankenthal ist ein durchchoreographierter Mikrokosmos, der mit rund 88.000 Quadratmetern zwölf Fußballfelder fassen könnte. Hinter dem kompakten Betonquader im Süden der Stadt herrscht reges Treiben, täglich wird eine mittlere sechsstellige Anzahl an Paketen verladen.

In dieser Dimension kommt täglich auch neue Ware im Logistikzentrum an. Was im ersten Stock zunächst im Wareneingangssystem erfasst und dann händisch in einem der 25.000 Regale eingelagert wird, muss nach der Online-Bestellung auch wieder aus dem Fundus von Millionen vorrätiger Artikel aufgefunden und bereitgestellt werden für die Verpackung am Fließband eine Etage tiefer.

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Wie all diese Räder ineinander greifen, wie die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine gestaltet wird und wofür der Mensch noch alles gebraucht wird – davon können sich 40 RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser einen eigenen Eindruck verschaffen. Am Tag der Logistik, der in diesem Jahr auf den 16. April fällt, lädt Amazon zu zwei geführten Touren ein, eine am späten Vormittag und eine am Nachmittag.

Jede vierte Bestellung kommt in die Tüte

Zum 19. Mal will die Branche an diesem Tag demonstrieren, dass „Logistik mehr ist als in zweiter Reihe parkende Sprinter, Probleme mit dem Paketlieferanten oder Versorgungsengpässe bei Toilettenpapier“. Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich sieht sich vielseitiger und leistungsfähiger aufgestellt. Frankenthal zählte europaweit zu den Pilotstandorten, an denen immer mehr Bestellungen nicht mehr in einen Karton gepackt wurden, sondern in eine luftigere Papiertüte.

Die Bilanz nach bald zwei Jahren: Tüten machen mittlerweile 28 Prozent des Verpackungsmaterials aus, 38 Prozent der Bestellungen werden nicht mehr in einem Karton verstaut und mit Füllmaterial abgepuffert. Was auch Platz schafft: Eine Lagerfläche, die bislang für eine Palette mit 400 gestapelten Kartons freigehalten werden musste, kann nun 1500 Tüten fassen. Weitere zehn Prozent werden in Frankenthal direkt in der etikettierten Originalverpackung versendet.

2200 Mitarbeiter aus mehr als 90 Nationen

Frankenthal beherbergt eines von bundesweit 23 Amazon-Logistikzentren. 16 Millionen Artikel sind am Römig eingelagert. Standortleiterin Nicole Stoeber will jeweils 90 Minuten lang 20 Leserinnen und Lesern Rede und Antwort stehen. Seit einem Jahr ist sie Chefin von rund 2200 Mitarbeitern aus mehr als 90 Nationen.

Nicole Stoeber hat vor einem Jahr den Amazon-Standort in Frankenthal übertragen bekommen. Archivfoto: Andreas Lang

Teilnehmer an einer Besuchertour am Römig müssen mindestens zwölf Jahre alt sein, Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Sie sollten gut zu Fuß sein, flache und geschlossene Schuhe sind aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben, Sandalen, Clogs oder Absatzschuhe reichen nicht.

Lange Haare müssen zu einem Zopf zusammengebunden werden. Locker sitzende Kleidung sowie Ketten, Schals oder Krawatten sind nicht gestattet. Kopftücher aus religiösen Gründen sind erlaubt, müssen jedoch sicher gebunden sein. Besucher können für die Dauer der Tour auf dem Mitarbeiterparkplatz vor dem Gebäude parken und sollten sich spätestens 15 Minuten vorm Start am Eingang melden, der über eine Fußgängerbrücke zu erreichen ist.

Termin

RHEINPFALZ-Lesertour am Tag der Logistik, 16. April, 11 und 15 Uhr, Amazon Logistikzentrum, Amazonstraße 1, 67227 Frankenthal.

Anmeldungen unter der Mailadresse redfra@rheinpfalz.de, Anmeldeschluss ist Donnerstag, 2. April. Sie können nur mit Angabe der bevorzugten Uhrzeit (vormittags oder nachmittags) berücksichtigt werden. Maximale Teilnehmerzahl pro Anmeldung: drei Personen. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, entscheidet das Los.