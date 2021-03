Blick hinter die Kulissen: Der US-Internetversandhändler Amazon startet ab sofort nach eigenen Angaben in seinem Frankenthaler Logistikzentrum virtuelle Live-Besichtigungstouren. Die Tourleiter nehmen der Mitteilung zufolge Besucher in Echtzeit an die verschiedenen Stationen, die ein Produkt dort durchläuft. Dabei ist es laut Amazon möglich, über eine Chatfunktion Fragen zu stellen. Präsenztermine seien zum Schutz der Mitarbeiter und der Gäste während der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Frankenthaler Tourleiterin Patricia Schade ist seit 2015 bei Amazon beschäftigt, hat selbst im Versand mitgearbeitet, Ware kommissioniert oder verpackt. Die virtuellen Besuchertouren finden montags, dienstags, donnerstags sowie freitags – jeweils vormittags und nachmittags statt und dauern etwa eine Stunde. Anmeldungen sind kostenfrei unter amazon.de/virtuelletouren möglich. Danach bekommen die Gäste einen Link zugeschickt, der ihnen den Zugang via PC, Tablet oder Smartphone ermöglicht.