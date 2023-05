Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 100 Mitarbeitern geht das neue Amazon-Verteilzentrum am Mittwoch an den Start. Der US-Versandhändler beschäftigt dann in Frankenthal, wo es bereits seit 2018 ein Logistikzentrum gibt, mehr als 2500 Menschen. Doch wie schätzen Gewerkschaft und Arbeitsagentur den Arbeitgeber ein?

Monika di Silvestre ist bei der Gewerkschaft Verdi Landesfachbereichsleiterin Rheinland-Pfalz/Saarland für den Handel und als solche seit vielen Jahren nah dran am Arbeitgeber Amazon. Etwa 90