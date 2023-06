Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 27. Oktober ist das Verteilzentrum von Amazon im Gewerbepark Nord gestartet – sowohl im Betrieb als auch im Umfeld offenbar ohne größere Probleme. Am Samstagvormittag lief der Verkehr an kritischen Punkten im Gebiet reibungslos.

Vom Verteilzentrum aus soll Ware per Kleintransporter zum Endkunden in der näheren Umgebung gebracht werden. Unter Volllast soll auf dem rund 17.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände von Amazon