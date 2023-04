Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der US-Internetversandhändler Amazon will nach eigenen Angaben neben seinem Logistikstandort im Industriegebiet Am Römig im Herbst dieses Jahres in Frankenthal ein neues Verteilzentrum eröffnen. Darüber hat das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Nach von Amazon bestätigten RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um das bis zum Sommer vergangenen Jahres noch als BASF-Lager