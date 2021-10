Für das Weihnachtsgeschäft stellt der US-Versandhändler Amazon in seinem Logistikzentrum in Frankenthal erneut Saisonkräfte ein. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, seien seit Anfang Oktober zusätzlich zu den mehr als 1900 regulären Mitarbeitern bereits rund 550 Personen im Einsatz. Aktuell suche man noch etwa 100 weitere Aushilfen. Diese Verträge, die bis Ende des Jahres befristet sind, könnten sehr kurzfristig geschlossen werden. Zusätzlich zu dem Einstiegslohn von 12,10 Euro brutto würden Überstundenzuschläge und Boni gezahlt. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben zusätzlich zu der Stammbelegschaft im Industriegebiet Am Römig rund 1000 Saisonkräfte angeworben. Über 500.000 Artikel am Tag würden in Spitzenzeiten das Logistikzentrum in Frankenthal verlassen, hatte ein Unternehmenssprecher im Dezember 2020 mitgeteilt. Für das neue Verteilzentrum, das Ende Oktober in Betrieb geht, wolle man in diesem Winter neben den vorgesehenen 100 Mitarbeitern voraussichtlich keine weiteren Einstellungen vornehmen, heißt es auf Nachfrage.