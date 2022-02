Das Schauspiel „Amadeus“ von Peter Shaffer ist am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr im Congressforum Frankenthal in einer Produktion der Euro-Studio Landgraf/Schauspielbühnen in Stuttgart in der Regie von Udo Schürmer zu sehen.Die Titelrolle übernimmt Marcus Abdel-Messih.

Marcus Abdel-Messih wurde 1987 in Langenfeld geboren. Am Ernst Deutsch Theater in Hamburg spielte er in „Der Widerspenstigen Zähmung“, am Theaterhaus Frankfurt den Billy in „Billy the Kid“ und den Abraham in Frank-Lorenz Engels Inszenierung von „Monsieur Claude und seine Töchter“ an der Komödie Frankfurt. 2019 sah man ihn in der Rolle des Comedy-Autors und Gagschreibers Simon Shadwick in der Politiksatire „Feelgood“ am Fritz Rémond Theater in Frankfurt . 2020 konnte man ihn in der Hauptrolle Saliya Kahawatte in „Mein Blind Date mit dem Leben“ am a.gon theater München erleben. Zum dritten Mal ist er bei den Brüder Grimm Festspielen engagiert, wo er bereits die Titelrolle im „Froschkönig“ spielte und zuletzt den Zwerg Torben sowie den Jäger Isaak in „Schneewittchen“.

Dirk Waanders, der den Baron van Swieten spielt, wirkt in dem gerade angelaufenen Film „Schattenstunde“ des Speyerer Filmemachers Benjamin Martins sowie in Serien wie „SOKO Köln“, „Alarm für Cobra 11“, „Verbotene Liebe“ und „Lindenstraße“ mit.

