In Kleinniedesheim wird am kommenden Wochenende eine alternative Kerwe gefeiert. Zwar hat der Turnverein wegen der Corona-Auflagen seine Kerweveranstaltungen abgesagt, und es führt auch kein Festumzug durchs Dorf, aber der Kleintierzuchtverein hat sich etwas ausgedacht, um „unseren Bürgern in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit geben, mal wieder auf andere Gedanken zu kommen“, sagt Vorsitzender Karl-Gerhard Jung.

Am Freitag Schlachtfest

Auf seinem Gelände am Platz der Einheit laden die Züchter am Freitag, 14. August, ab 18 Uhr zum Schlachtfest ein. Bis zu 350 Besucher können laut Jung bewirtet werden. Am Sonntag wird ab 12 Uhr ein Mittagessen geboten, und am Nachmittag gibt’s Kaffee und Kuchen. Anmeldungen werden unter Telefon 0172 7247844 entgegengenommen. Gegen 13 Uhr will die amtierende Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler aus Haßloch Kleinniedesheim besuchen und in der Vereinsanlage ein Grußwort sprechen.