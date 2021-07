Drei Einbruchsversuche in Geschäfte meldet die Polizei Frankenthal vom zurückliegenden Wochenende. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, war den Beamten zufolge ein Supermarkt in der Benderstraße das Ziel unbekannter Täter. Offenbar scheiterten sie aber daran, die elektrischen Türen am Haupteingang aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere gelangten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Mit einem Stein haben Einbrecher am Samstagmorgen zwischen 0.10 und 7.30 Uhr die Scheibe vom Ladenlokal eines Pizzalieferdienstes am Jakobsplatz eingeschlagen. Ob die Tatverdächtigen ins Objekt selbst eindringen und etwas stehlen konnten, steht laut den Ermittlern noch nicht fest. Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr wiederum bemerkte eine Zeugin die offene Eingangstür einer Bäckereifiliale am Jahnplatz. Die Täter hatten dort die elektrische Schiebetür aufgestemmt und mit einem Gullydeckel blockiert. Die Filialleiterin gehe davon aus, dass nichts entwendet worden sei, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden der drei Taten mit rund 1500 Euro. Hinweise zu den Vorfällen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.