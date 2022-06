Wegen der Verlegung einer Gasleitung in der Straße Am Strandbad kommt es ab Dienstag, 7. Juni, zu einer kompletten Sperrung des Gehwegs und einer teilweisen Sperrung der Fahrbahn. Wie die Stadt mitteilt, finden die Arbeiten bis 31. August in zwei Bauabschnitten statt. Bis dahin wird eine Einbahnstraßenregelung eingeführt, die Straße Am Strandbad ist dann nur von der Schwaben- und Frankenstraße aus befahrbar.

Auch in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Eppstein ist die Verlegung einer Gasleitung im Bereich der Hausnummer 11 der Grund für eine Vollsperrung des Gehwegs und einer Teilsperrung der Fahrbahn von Montag, 13. Juni, bis Freitag, 1. Juli. Ab der Hausnummer 11 wird dort eine Einbahnregelung eingeführt. Die Ernst-Moritz-Arndt-Straße kann dann von der Weidstraße aus nicht mehr befahren werden. Während der Arbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen, schreibt die Verwaltung weiter.