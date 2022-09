In der Straße Am Strandbad wird eine Gasleitung verlegt. Nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitt werden ab Donnerstag, 29. September, für die weiteren Arbeiten der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung bleibt laut Verwaltung bestehen, wird jedoch vom östlichen in den westlichen Abschnitt der Straße verlegt. Die Zufahrt ist somit nur von der Schwabenstraße und Frankenstraße aus möglich.