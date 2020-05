Zwei Monate lang waren aufgrund der Corona-Pandemie auch Gottesdienste untersagt. Jetzt hat das Land diese wieder erlaubt, allerdings unter strengen Auflagen. Das Presbyterium der Friedenskirche hat daher beschlossen, am 10. Mai, 10 Uhr, wieder einen Gottesdienst zu feiern – mit Gemeinde.

Doch klar ist weiterhin: Der Schutz der Gesundheit und der verantwortungsvolle Umgang mit den Risiken stehen dabei im Vordergrund, informiert die Kirche. Im Gottesdienst gehe es aber auch um Trost, Ermutigung, Gemeinschaft, Gebet und die Erfahrung des Segens, die man in diesen schwierigen Zeiten brauche. Da Landeskirche und Landesregierung ein Mindestmaß von zehn Quadratmetern Fläche pro Person festgelegt haben, kann die Friedenskirche maximal 30 Besucher für den Gottesdienst zulassen. Die Stühle in der Kirche seien so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten werde. Eine Anmeldung sei laut Kirche nicht nötig. Allerdings müssen die Gläubigen Name, Adresse und Telefonnummer vor dem Gottesdienst angeben. Die Angaben werden drei Wochen lang aufbewahrt. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht. Desinfektionsmittel stehe bereit. Leute mit Atemwegsinfekt oder Fieber sollen bitte zu Hause bleiben.

Auch die protestantische Kirchengemeinde Pilgerpfad feiert am Sonntag, 9.30 Uhr, in der Kirche St. Jakobus im Ökumenischen Gemeindezentrum Pilgerpfad wieder einen öffentlich Gottesdienst. Auch hier werden die entsprechenden Hygieneverordnungen beachtet. Laut Ankündigung dürfen sich maximal 58 Personen in der Kirche aufhalten. Und auch hier werden Namen und Anschriften der Besucher am Eingang notiert. Im Gebäude muss ein Mundschutz getragen werden.

Gottesdienst aus der Lutherkirche auf Youtube

Der erste öffentliche Gottesdienst in der Lutherkirche ist für den 17. Mai geplant. Für den 10. Mai wird noch einmal ein Youtube-Gottesdienst ins Internet gestellt und die Predigt ausgelegt. Ein eigener Gottesdienst in Studernheim ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen.

Weitere Informationen gibt es in den Pfarrämtern Telefon 06233 42531 (Pfarrer Schulze), 47012 (Pfarrerin Rauber), oder unter www.protkirchepilgerpfad.de.