Angesichts der sinkenden Infektionszahlen in Frankenthal hat das Presbyterium der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde entschieden, wieder zu regulären Präsenzgottesdiensten in der Zwölf-Apostel-Kirche in der Stadtmitte zurückzukehren. Das hat das Dekanat mitgeteilt. Am Sonntag, 16. Mai, 10 Uhr, werde der frühere Dekan Werner Schwartz den Gottesdienst halten. Er predige über die Kraftquellen des Glaubens auch in dürren Zeiten, über Zuversicht, Mut und Resilienz, „die über Schicksalsschläge und Pandemien hinweg tragen“. Die Orgel spielt Bezirkskantor Eckhart Mayer. Laut Dekanat ist in der Zwölf-Apostel-Kirche unter Corona-Bedingungen Platz für etwa 70 Personen. Während des Gottesdienstes gilt Maskenpflicht, Gemeindegesang ist noch nicht erlaubt. Besucher müssten ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wegen der Sanierung des Turms bleiben die Glocken, die sonst zu Gottesdienst und Gebet rufen, laut Dekanat derzeit stumm.