Am Samstag, 7. Mai, bietet die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim von 10 bis 13 Uhr wieder die Gelegenheit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dazu wird das kommunale Impfzentrum in der Großniedesheimer Eckbachhalle mit Impfstoffen der Hersteller Biontech, Moderna und Novavax bestückt. Die Impfung von Kindern ab fünf Jahren ist möglich. Weil nach Angaben der Verwaltung nur wenige Anmeldungen vorliegen, ist es kein Problem, wenn Bürger ohne Reservierung vorbeikommen, am besten ab 11.45 Uhr.