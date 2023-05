Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Industriegebiet Am Römig südlich von Eppstein um weitere 20 Hektar auf Frankenthaler Gemarkung zu erweitern, diese Option soll im Regionalplan festgeschrieben werden. Der Entwurf des Plans fand im Ortsbeirat Eppstein nicht bei allen Ratsmitgliedern Zustimmung.

Anders als zuvor geplant, soll die Erweiterung Am Römig nicht mehr in nördlicher Richtung, sondern im Osten erfolgen, informierte Stadtplaner Matthias Kattler am Mittwoch in der Sitzung des Gremiums.