Als letztlich harmlos stellte sich am Ende heraus, was am Freitagvormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften gesorgt hatte. „Auslaufende Gefahrstoffe im Industriegebiet Am Römig“: Mit dieser Meldung wurde die Feuerwehr alarmiert. Reinigungskräfte einer großen Firma hätten sich mit reinem Desinfektionsmittel leicht verätzt. Eine medizinische Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen. Man habe die Flüssigkeit fachgerecht entsorgt und die Raumluft überprüft. Das teilt eine Sprecherin der Feuerwehr Frankenthal auf Anfrage mit. Die Wehr sei mit insgesamt 27 Kräften und acht Fahrzeugen, darunter der komplette Gefahrstoffzug und ein Messfahrzeug, vor Ort gewesen. Unterstützt wurden die Frankenthaler Wehrleute von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.