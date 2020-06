Hunderte von Gebäuden werden in Deutschland am Montag, 22. Juni, von 22 bis 1 Uhr rot angestrahlt: Mit der Aktion „Night of Light“ wollen Akteure der Veranstaltungsbranche auf die extrem schwierige Lage aufmerksam machen, die sich für sie durch die Corona-Pandemie ergeben hat. In Frankenthal beteiligen sich das Congress-Forum, das Kulturzentrum Gleis 4 und der Mexia-Eventservice im Gewerbegebiet Nord an der Aktion, in Großkarlbach der Sternenhof, Stammhaus von Music Enterprises und den Bands Beat Brothers und Daily Races.

„Faktisch alle Unternehmen aus den Bereichen Messebau, Veranstaltungstechnik, Eventagentur, Catering, Bühnenbau, Eventlocation, Messegesellschaft, Kongresscenter, Tagungshotel, Konzertveranstalter, Tourneetheater, Künstler und Einzelunternehmer haben durch die erlassenen Veranstaltungsverbote seit März 2020 innerhalb weniger Tage ihre Auftragsbestände verloren“, teilt das Congress-Forum dazu mit.

Die Veranstaltungsbranche als einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft zähle rund 1,5 Millionen Beschäftigte. Erwirtschaftet werde ein jährlicher Umsatz von rund 130 Milliarden Euro. Rechne man die Kultur– und Kreativwirtschaft mit ihren veranstaltungsbezogenen Teil- und Zuliefermärkten noch hinzu, so beschäftigten rund 300.000 Unternehmen mehr als drei Millionen Menschen und erzielten einen Jahresumsatz von über 200 Milliarden Euro.

Mit der Rotlicht-Aktion solle bewusst ein auffälliges Zeichen gesetzt werden, um „auf die verheerenden Folgen für den Arbeitsmarkt und den Verlust der kulturellen Vielfalt als tragende Säule unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen“. Es sei nun dringend erforderlich, „mit allen Akteuren Lösungen und Wege aus der Krise zu entwickeln“.