Für Mittwoch, 6. Mai, laden die Lux-Kinos und das Seniorenbüro Frankenthal wieder zum „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht der Film „Die progressiven Nostalgiker“, eine französische Beziehungskomödie über Gleichberechtigung und den digitalen Alltag. Start ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Karten sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.