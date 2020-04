Alle Lehrer des Karolinen-Gymnasiums (KG) sind nun mit kreativem Mundschutz ausgestattet – dank einer Initiative der Schulsekretärin: Monika Hocke, die in ihrer Freizeit gern an der Nähmaschine sitzt, hatte die Idee, das komplette Kollegium mit Masken aus eigener Herstellung auszustatten. Mit vier Mitstreitern – davon zwei Lehrer und zwei Hilfskräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr – nähte das Team 120 Gesichtsmasken. Da der Stoff aus den Schubladen der Helfer stammt, ist nahezu jede Maske ein Unikat. „Die Aktion spiegelt die bunte Vielfalt an unserer Schule wider und zeigt: Wir halten zusammen“, sagte KG-Rektor Christian Bayer auf Anfrage und bedankt sich herzlich für die Eigeninitiative. Ab 4. Mai wird der Schulbetrieb für Abschlussklassen in Kleingruppen wieder anlaufen. Für Schüler und Lehrer herrscht Maskenpflicht.