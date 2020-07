Ein Radler und ein Rollerfahrer sind nach Angaben der Polizei am Samstagabend bei einem Unfall auf der Straße Am Kanal verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer übersah nach Schilderung der Beamten gegen 17.50 Uhr den Motorroller, der aus Richtung Pfingstweide kommend nach Frankenthal unterwegs war. Beim folgenden Zusammenstoß der Zweiräder seien beide Fahrer gestürzt und hätten sich leichte Blessuren zugezogen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Sachschaden blieb mit rund 300 Euro gering.