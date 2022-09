Auf dem Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Kanal ist am Donnerstag gegen 11.15 Uhr aus derzeit unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal schlugen bei Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen vom Balkon, dichter schwarzer Rauch quoll heraus. Per Innenangriff unter Atemschutz sowie per Außenangriff über die Drehleiter sei verhindert worden, dass das Feuer ins angrenzende Wohnzimmer schlagen und Flammen auf das darüberliegende vierte Geschoss übergreifen konnten. „Lediglich der Rollladenkasten war durchgebrannt, und die Glasscheiben waren geborsten“, berichtet die Wehr in ihrer Mitteilung. Sowohl in der Brandwohnung als auch in der Wohnung darüber sei zum Zeitpunkt des Einsatzes niemand zu Hause gewesen. In das Appartement unterm Dach sei Qualm über die gekippten Fenster gezogen. Die Räume seien per Lüfter „rauchfrei geblasen“ worden. Teile der Balkonverkleidung der Brandwohnung seien auf den Balkon darunter getropft. Auch dieser wurde laut Feuerwehr kontrolliert. Während des Einsatzes hatte die Polizei die Straße Am Kanal für knapp eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem im Einsatz: Rettungsdienst und Stadtwerke. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.