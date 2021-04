Einen tollen Groove und einen tollen Sound vom Alvin Mills Project bot der Livestream am Samstag aus dem Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4. Beim Konzert hat man aber auch gemerkt, dass noch mehr drin gewesen wäre.

Spaß gemacht hat es allemal. Der Sound war exzellent, Licht und Ton kamen auch bei den Zuschauern an den Bildschirmen gut an. Wie im Livechat zu lesen war, waren die auch sehr begeistert.

Die Musik war zeitloser Fusion Jazz – aber dieses Mal mehr von der sanften Art: Smooth Jazz heißt die Richtung, die diesen Abend im Wesentlichen prägte. Es ist Musik, die entspannt groovt und nicht allzu viele Ecken und Kanten hat. Es ist mehr ein ruhiger Fluss von elegantem Klang und Spiel, den die Zuhörer erlebten.

Zu viel Wohlfühlmusik

Die Musiker sind allesamt Könner, und das merkt man an der Präzision und dem tadellosen Zusammenspiel. Der amerikanische Bassist Alvin Mills, der seit vielen Jahren in Stuttgart lebt, hat mit dem Saxofonisten Arno Haas einen hervorragenden musikalischen Partner gefunden. Elegante Linien vom Saxofon, der Bass klar und knackig, hier und da mal geslappt. Das Schlagzeug von Stephan Schuchert groovt da bestens mit, die Keyboard-Sounds von Rainer Scheithauer zitieren manchmal die Synthesizer, die den Fusion-Jazz der amerikanischen Westküste stark geprägt haben. Dort entstand diese Musik unter versierten Studiomusikern, die Virtuosität und gefälligen Jazz miteinander verbanden. Und das ist auch der Sound des Alvin Mills Projects. Alles wirklich super gemacht und auf dem Punkt.

Aber es ist auch ein bisschen schade, dass die Ecken und Kanten ziemlich glatt geschliffen sind. Fast alle Stücke sind in einem mittleren Tempo und haben einen ähnlich coolen Groove und Sound. Wohl gemerkt: Das ist perfekt auf der Bühne umgesetzt – aber es ist auf die Dauer ein bisschen viel Wohlfühlmusik. Die Musiker deuten nur an, dass da eigentlich noch mehr geht.

Virtuoser Bassist

An diesem Abend ist es im Stück „The Nightlife“ zu hören. Da fängt Alvin Mills mit einem Basssolo an. Bis dahin hat er nur in kleinen Fills aufblitzen lassen, dass er ein höchst virtuoser Bassist ist. Das kommt dann in diesem Stück zur Geltung – endlich, möchte man hinzufügen. Und so lässt er die Saiten knallen, slappt, haut auch noch ein paar Akkorde dazu und nimmt sich auch ein großes Solo raus. Auch in der Zugabe langt der Meister am Bass noch einmal richtig hin.

Bandleader Alvin Mills wurde 1968 in Kentucky geboren und ist in Alabama aufgewachsen. Sein erstes Instrument war das Schlagzeug, das er schon als Junge in der Gospelband seiner Pfarrgemeinde spielte. Sein Talent für Bass wurde dort zufällig entdeckt, als er einmal den bisherigen Bassisten ersetzen sollte. Anfang der 90er-Jahre kam er nach Deutschland. Das Alvin Mills Project gibt es seit über zehn Jahren im Stuttgarter Raum.

Saxofonist Arno Haas stammt aus dem Schwarzwald. Viele Stücke des Programms sind von ihm. Er hat, wie Mills, als Studio- und Tourmusiker mit vielen Größen des Jazz und Pop gespielt. Etwas Besonderes war die Zusammenarbeit mit Al Jarreau, der auf Haas Soloalbum gesungen hat – vielleicht die letzte Aufnahme vor Jarreaus Tod. Haas hat einen eleganten Sound und spielt sehr melodisch.

Das Alvin Mills Project war schon früher im Gleis 4 zu Gast, und da hat die Band etwas mehr „aufgedreht“. Bleibt zu hoffen, dass es auch wieder einen Auftritt vor Publikum gibt.