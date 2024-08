Womöglich steht Alvaro Soler in Bezug auf seine steile Karriere vor einer Eros-Ramazzottisierung. Der spanisch-deutsche Popstar versetzt mit südländischem Temperament das Festival Jazz & Joy in Worms in Ekstase.

Wenn man das Radio einschaltet, dauert es nur wenige Minuten, bis ein Song von ihm erklingt. Vor allem sein allgegenwärtiger Hit „Sofia“ erfreut sich bei einem Millionenpublikum großer