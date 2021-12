ES sei richtig, dass die Regierung in Mainz zu einer Entschuldung hoch verschuldeter Kommunen beitragen will – schließlich habe sie mit zu der hohen Schuldenlast der Städte und Gemeinden beigetragen. Mit dieser Aussage reagiert der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf Nachfrage auf die Ankündigung von Mittwoch, dass das Land die Hälfte der Schulden aus Kassenkrediten übernehmen will. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sprach im Landtag von einer Summe in Höhe von 6,1 Milliarden Euro. Für Hebich ist dieser Schritt allein nicht ausreichend. Er fordert zugleich, dass es eine dauerhafte Lösung brauche, damit die Kommunen die ihnen übertragenen Aufgaben erledigen können.

Bis Ende des kommenden Jahres summiert sich die Gesamtschuldenlast Frankenthals laut des Anfang Dezember verabschiedeten Haushaltsplans auf fast 263,2 Millionen Euro. Der Schuldenberg besteht aus 160,6 Millionen Euro Kassenkrediten – also Geld, das für das laufende Geschäft aufgenommen wird – und 102,6 Millionen Investitionskrediten, die beispielsweise für Bauprojekte benötigt werden. Sollte die Landesregierung ihre Ankündigung umsetzen, ginge es bei der Entschuldung in Frankenthal also um eine Summe von rund 80 Millionen Euro.

Nachdem der bisherige kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt wurde, soll eine Neuregelung der Verteilung der Steuereinnahmen durch das Land an die Kommunen ab 2023 für mehr Gerechtigkeit sorgen. Weder der für Finanzen zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD), noch Oberbürgermeister Hebich setzen jedoch große Hoffnung auf eine Entlastung. „Einen Befreiungsschlag hinsichtlich der kommunalen Finanzen sehe ich noch lange nicht“, hatte Leidig im November gesagt.