Überquellende Behälter, Müll im Umfeld: Die meisten Altkleidercontainer in der Stadt bieten keinen schönen Anblick. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Verwaltung will die Entsorgung nicht mehr benötigter Kleidungsstücke in geordnete Bahnen lenken.

Nach dem Haupt- und Finanzausschuss segnete am Dienstag auch der Planungs- und Umweltausschuss das von der Verwaltung vorgelegte Standortkonzept ab.