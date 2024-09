Sperrmüll, Hausabfälle, Altglas: Rund um Altkleidercontainer sieht es häufig übel aus. Dem will die Stadt Frankenthal nun einen Riegel vorschieben. Aufsteller müssen die Behälter künftig regelmäßig leeren und den Standort sauber halten.

Gemeinnützige und kommerzielle Organisationen, die in der Innenstadt und in den Vororten Altkleider in Containern sammeln wollen, mussten dafür bereits bisher eine zeitlich befristete Sondernutzungserlaubnis bei der Verwaltung beantragen. Das Problem: Ohne ein Standortkonzept konnten diese kaum abgelehnt werden – es sei denn, die Verkehrssicherheit war beeinträchtigt. Das ist seit Kurzem anders. Bereits vor der Sommerpause hat die Kommunalpolitik einstimmig ein Standortkonzept verabschiedet, das seit 1. September greift. Dessen Ziel: Die Anzahl der Altkleidercontainer zu reduzieren und bestimmte Pflichten für Betreiber festzuschreiben.

Von rund 140 Containern im Stadtgebiet sprach die Verwaltung Ende Juni. Der Bedarf gemessen an der Anwohnerzahl sei jedoch deutlich niedriger. Bei einer wöchentlichen Leerung genügten nach Modellrechnungen etwa 73 Standorte. In der neuen Regelung sind nun 91 Sammelstellen festgelegt – 70 in der Stadt und 21 in den Vororten. Bei der Wahl der Standorte habe die Verwaltung darauf geachtet, dass gehbeeinträchtigte Passanten und Menschen mit Kinderwagen nicht behindert werden.

Acht Betreiber bekommen Zuschlag

Betreiber konnten sich auf Grundlage des Konzepts zum Stichtag 1. September um eine Genehmigung bewerben. Acht Dienstleister haben laut Pressestelle bis 21. Juli vollständige Unterlagen eingereicht und sind damit zum Zuge gekommen. Sie müssen sich unter anderem dazu verpflichten, die Container bei Bedarf, mindestens aber einmal pro Woche werktags zwischen 7 und 19 Uhr zu leeren. Dabei muss auch der umliegende Bereich gesäubert werden. Die Sammelbehälter müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und dürfen nicht fest im Boden verankert werden. Laut Verwaltungsvorgabe müssen neben dem Firmennamen auch Kontaktdaten einschließlich Telefonnummer und E-Mail-Adresse vermerkt sein, außerdem sind Hinweise zu Einwurfzeiten und Sortierweise gefordert.

Alte Container müssen weg

Kommerzielle und gemeinnützige Anbieter seien bei der Vergabe gleich behandelt worden. Die Nutzungserlaubnis gilt für drei Jahre und endet am 31. August 2027. Sie verlängert sich nicht automatisch. Ob die Auflagen eingehalten werden, kontrolliere die Verwaltung regelmäßig. Wer die Regeln missachtet, riskiert ein Bußgeld. Weil es nun weniger Altkleidercontainer im Stadtgebiet gibt, sinken auch die Einnahmen der Verwaltung, die für ihre Aufstellerlaubnis eine Sondernutzungsgebühr erhebt. 2023 lag diese bei fast 6000 Euro für alle Standorte. Künftig rechne man mit Jahreseinnahmen von 3400 Euro, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit.

Bis 15. September hatten die bisherigen Dienstleister nun Zeit, überzählige und nicht genehmigte Container zu entfernen. Dass dies auch geschieht, auch das werde von der Verwaltung bei Außenterminen mitkontrolliert. Laien könnten nicht erkennen, ob ein Sammelbehälter von der Stadt genehmigt ist.