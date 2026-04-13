Harleys, VW Käfer und ein Audi Quattro-Replika: Das Autohaus Henzel in der Wormser Straße wurde am Samstag wieder zum Treffpunkt für Liebhaber alten Blechs.

Schon am Vormittag war auf dem Gelände gut was los. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren rechnete Autohausinhaber Peter Henzel mit 600 bis 800 Besuchern. Auch er selbst zählt sich als stolzer Besitzer eines DKW-Motorrollers zu den Oldtimer-Fans. Das begehrte H-Kennzeichen für Oldtimer kann man für mindestens 30 Jahre alte Fahrzeuge beantragen. Wobei diese laut Experte Henzel keine fahrenden Schrotthaufen sein dürfen. Ob das steuerlich attraktive „H“ verliehen wird oder nicht, entscheidet die Dekra oder der Tüv.

Neben dem Austausch über Pflege und Werterhalt der historischen Fahrzeuge gab es am Samstag jede Menge zu bestaunen. Ein Hingucker war auf jeden Fall gegen 11 Uhr die Einfahrt der Riding Santas mit ihren Harleys. 14 Riding Santas sind morgens aus Schwegenheim nach Frankenthal gefahren. Bekannt ist der Club durch seine Wohltätigkeitsfahrten auf Weihnachtsmärkten.

Skier auf dem Käfer

Obwohl es am Samstag warm und sonnig war, hatte Gabriel Schwan aus Göllheim seine historischen Ski aufgeschnallt. Und zwar auf seinen bordeauxroten VW-Käfer-Vorführwagen mit nur 30.000 Kilometern Laufleistung. Genauso sei sein Opa in den 60er-Jahren zum Skifahren in die Berge gereist. Mit 30 PS war die Feuerwehr Frankenthal wohl in den 60er-Jahren unterwegs, zumindest lässt dies ein alter roter Volkswagen-Bus T1 vermuten.

600 PS unter der Haube: Replika-Modell des Audi Quattro aus dem Jahr 1984. Foto: Eva Vogel

Mit deutlich mehr PS, nämlich 600, hat ein Replika-Modell des Audi Quattro aus dem Jahr 1984. Mit dem Original gewann Rennfahrer Stig Blomquist die Weltmeisterschaft. Heute kann man mit dem Modell in Norwegen über die Firma Routevare Fahrten auf Eis buchen. Als Audi-Fan outete sich Peter Tilmann mit seiner Jacke nebst Logostickerei. „Ich bin von Audi begeistert, aber nicht von den heutigen Modellen, da ist mir einfach zu viel Elektronik drin“, bekannte er.

Strandgefühle: ein Buggy. Foto: Eva Vogel

Wer sein Schätzchen verkaufen möchte, konnte am Samstag mit Fotograf Christoph Brauckhoff in Kontakt treten. „Einen wertvollen Oldtimer – bei einem alten Rolls-Royce etwa können das schon mal sechsstellige Beträge sein – können Sie nicht mit Handy-Bildern anbieten“, erklärte er. Und Brauckhoff macht auch mehr als Bilder: Auf seinen Kurzfilmen kommen die für Kenner entscheidenden Töne klar zur Geltung. Denn ein weißes Erdbeerkörbchen klingt einfach anders als ein Rolls-Royce. Mit Erdbeerkörbchen ist übrigens ein historisches weißes Golf Cabriolet mit Überrollbügel gemeint.

Kuchen für den guten Zweck

Neben den Vierrädern waren auch historische Motorräder zu bewundern. Steffen Maurer kam aus Pfeddersheim mit einer NSU Quick 98 RM 290. 60 Kilometer pro Stunde fährt das Leichtmotorrad aus dem Jahr 1936 in der Spitze. Die NSU Quick 98 soll seinerzeit mit 290 Reichsmark das günstigste Motorrad der Welt gewesen sein.

Pures Autofahren: ein Traum in Schwarz und Gelb. Foto: Eva Vogel

Ganz andere Schätze gab es bei Uschi Dingers Kuchentheke zu bestaunen. Obwohl sie sich selbst nicht als professionelle Bäckerin bezeichnet, sahen ihre fast 50 Torten und Kuchen mehr als professionell aus. Zusammen mit ihrer Tochter hat die Hobbybäckerin die vergangenen beiden Tage quasi durchgebacken – für einen guten Zweck. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf soll dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen zugutekommen.