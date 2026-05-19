Wie die Frankenthaler in der Vergangenheit mit Ehebrechern, Trunkenbolden, Hexen und anderem Gesindel umgegangen sind, erklärt Stadtführer Werner Schäfer in einer speziellen Führung. Wo standen die Galgen? Wurden Hexen verbrannt? Hatten die Henker viel zu tun? Wie sittenstreng waren Obrigkeit und radikal-religiöse Bürger der jungen Stadt Frankenthal? Wie gingen sie mit „Unzucht“ und Alkoholgenuss um? Welcher „Untaten“ bezichtigte man den Totengräber? Die Tour mit Werner Schäfer soll Neugierige nicht nur in die Anfangsjahre der Stadt entführen, sondern auch Raum für „Histörchen, Tatsachen und Anekdoten“ der jüngeren Vergangenheit bieten – samt umfangreichem Bildmaterial und der Beantwortung von Fragen. Die Tour startet am Samstag, 30. Mai, um 14 Uhr an der Treppe vor dem Rathaus und dauert etwa 90 Minuten.

Die Stadtführungen des Altertumsvereins sind kostenlos, über Spenden freut er sich aber und verwendet sie zum Ankauf neuer Objekte für das Erkenbert-Museum sowie für Restaurierungsarbeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen: unter E-Mail stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de.