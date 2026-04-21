Von „Gestern und Vorgestern“ berichtet Stadtführerin Helma Bischoff am Samstag, 2. Mai, bei einem vom Frankenthaler Altertumsverein angebotenen Stadtrundgang zum Wormser Tor. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Treppe des Rathauses. Bischoff wird einer Mitteilung zufolge Wissenswertes aus der Geschichte Frankenthals erzählen und zur Veranschaulichung Bilder verwenden. Die Führung ist kostenlos. Der Altertumsverein freut sich über Spenden zum Ankauf neuer Stücke für das Erkenbert-Museum und für Restaurierungsarbeiten von Objekten.

Eine Anmeldung zur Führung ist bis spätestens einen Tag vor der Tour erforderlich per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de oder unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen. Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail. Für angemeldete Personen, hält der Verein bei Bedarf eine Funkanlage mit Kopfhörern bereit, die auch für Nutzer von Hörgeräten geeignet ist.