Mit wenigen Schritten geht es beim nächsten Stadtrundgang des Altertumsvereins am Samstag, 7. September, zum ehemaligen Hochufer des Rheins. Werner Schäfer führt die Teilnehmer in Richtung Wormser Tor, wo einst ein Gefängnis angebaut war, in dem auch Hambacher Revolutionsredner schmachteten. Laut Altertumsverein stoßen die Teilnehmer dort zudem auf das älteste Wohngebäude der Stadt aus der Zeit von Kurfürst Carl Theodor. Neben der früheren Seidenfabrik führt die rund 100-minütige Tour auch zum ältesten Industriegebäude der Region.

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Rathaustreppe. Die Teilnahme ist kostenlos, der Verein freut sich aber über eine Spende. Anmeldungen bis spätestens einen Tag vor der Tour per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-alterumsverein.de oder unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen. Eine Rückmeldung erfolgt per E-Mail. Das Stadtführerteam hält für seine Gäste eine Funkanlage mit Kopfhörern bereit.