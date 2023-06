Die Frankenthaler „Industriegeschichte im Wandel der Zeit“ steht am Freitag, 16. Juni, 13.30 Uhr, bei einer rund dreistündigen, kostenlosen Stadtführung des Altertumsvereins auf dem Programm. Höhepunkt soll eine Werksbesichtigung beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB sein, die einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Unternehmensbereiche verspricht. Treffpunkt ist in der Schmiedgasse 39 (vor der Johanniter-Unfall-Hilfe). Dort soll es zunächst eine Einführung in die Entstehung der Frankenthaler Industrie geben, die maßgeblich durch Kurfürst Carl Theodor im 18. Jahrhundert beeinflusst wurde. Während seiner Regierungszeit entstanden in der Stadt über 20 Fabriken, darunter die Frankenthaler Porzellanmanufaktur, die über die Stadtgrenzen hinaus besondere Bedeutung erlangte. Die Route führt vorbei an ehemaligen Standorten der Glockengießereien, aus denen sich später die Frankenthaler Metallindustrie entwickelte. Aus Sicherheitsgründen ist die Teilnahme an der Werksbesichtigung ab 18 Jahren möglich. Das Tragen von geschlossenem Schuhwerk ist verpflichtend. Anmeldung unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen, telefonisch unter 06233 6671550 oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de.