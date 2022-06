Nach zwei schwierigen Jahren wagt der Altertumsverein Frankenthal den Neustart und lädt wieder zu den monatlichen Treffen und Vorträgen ein. Bei der Mitgliederversammlung ging’s um eine besondere Ehrung und ein besonderes Buch.

Anlässlich des Jubiläums „450 Jahre Frankenthaler Religionsgespräch“ hat der Verein nach Angaben des Vorsitzenden Bernd Leidig Geld in Hand genommen und die Originalausgabe des Protokollbands „behutsam restaurieren“ lassen. Das Ergebnis der Arbeiten hätten Besucher einer wissenschaftlichen Fachtagung zu dem historischen Ereignis im November 2021 im Dathenushaus bewundern können.

Der Bestand der Bibliothek sei, so Leidig, sowohl qualitativ als auch quantitativ gewachsen. Gerhard Nestler, Vereinsmitglied und ehemaliger Stadtarchivar in Frankenthal, habe einen „größeren Buchbestand“ aus seinem Privatbesitz aufgelöst und zur Verfügung gestellt. „Dieser muss nun gesichtet, aufgenommen und katalogisiert werden“, so der Vorsitzende.

Schubert-Andres geehrt

Der Altertumsverein hat ihm zufolge ein neues Ehrenmitglied bekommen: Die inzwischen in Oberschwaben bei ihren Kindern lebende Verena Schubert-Andres habe sich mit herausragendem Engagement um den Verein verdient gemacht – als Ausschussmitglied und im Redaktionskollegium von „Frankenthal einst und jetzt“. Der Vorstand habe mit seinem Beschluss vor allem Schubert-Andres’ Einsatz für den Denkmalschutz gewürdigt – sei es für den Erhalt wertvoller Grabmäler auf den Frankenthaler Friedhöfen oder für den Schutz von Bildhauerarbeiten im Stadtgebiet. Leidig: „Sie trug dabei in vielen Gesprächen mit ihrem Wissen und Erlebnissen ihren Teil zur Weitergabe zeitgeschichtlicher Ereignisse bei.“

Personell setzt der Altertumsverein auf Kontinuität: Vorsitzender Bernd Leidig wurde ebenso in seinem Amt bestätigt wie die weiteren Vorstandsmitglieder.

Vorstand

Vorsitzender: Bernd Leidig; Stellvertreterin: Irina Haas; Rechnerin: Helma Bischoff; Schriftführer: Franz Popp; Vereinsbibliothek: Mathias Hüther; Beisitzer: Karlheinz Deußer, Ludwig Haller, Hannelore Kämmer, Marcus Perron, Werner Schäfer, Kirsten Sielaff und Gabriele Steib.