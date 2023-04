Die für Dienstag, 25. April, angekündigte Stadtführung „Auf den Spuren des Fuchsbachs“ des Altertumsvereins entfällt. Die eineinhalbstündige Tour entlang des ehemaligen Bachlaufs wird laut Verein am Donnerstag, 28. September, 17 Uhr, wieder angeboten. Treffpunkt ist der Parkplatz des Brauhaus zur Post, Neumayerring 45. Anmeldungen sind unter Telefon 06233 6671550 oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de bereits möglich.