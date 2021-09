Der Altertumsverein hat zumindest in Teilen während der Corona-Pandemie weitergearbeitet. Regelmäßige Treffen und Vorträge sollen bald wieder stattfinden. Kritisch äußerte sich Vorsitzender Bernd Leidig zur Entwicklung an der Adamslust.

Nach zwei Vorträgen zur Turnerbewegung in Frankenthal von Dieter König und zum Thema „Reformatoren im Bildnis“ von Museumsleiterin Maria Lucia Weigel war im März vergangenen Jahres vorerst Schluss mit den Monatstreffen, beschreibt Vorsitzender Bernd Leidig die Folgen der Corona-Krise für den Altertumsverein. Der Kontakt des Vorstandsteams und der Mitglieder untereinander sei trotz Lockdowns gehalten worden – beispielsweise per Videokonferenz.

Beim virtuellen Austausch ist es nach Darstellung des Vorsitzenden bei der Jahreshauptversammlung im September aber nicht geblieben: Der Verein habe einiges an Aktivitäten entwickelt. So habe ein Mitglied Hussen genäht, mit denen Objekte des Erkenbert-Museums beim Ausräumen des Hauses für dessen geplante Sanierung geschützt wurden. „Ein Zeichen dafür, dass wir als Verein nicht nur fordern, sondern auch aktiv unterstützen und begleiten“, sagte Leidig.

Zehn Meter Literatur

In diesem Zusammenhang erwähnte der Vereinschef auch, dass die an den Arbeiten beteiligten Restauratoren „immer wieder Begeisterung und Wertschätzung gegenüber unseren Sammlungen“ geäußert hätten. Das habe ihn sehr gefreut, so Leidig. Der Besitz des Altertumsvereins sei 2020 um einen „herausragenden Neuerwerb“ gewachsen: das Gemälde „Landschaft mit Bäuerin und Entlein“ des Malers Johannes Urselincx. Das Werk des 1599 geborenen Künstlers stelle eine „wertvolle Ergänzung und Bereicherung“ der Gemäldesammlung der sogenannten Frankenthaler Schule dar. Der Kauf sei einem Tipp von Franz Popp zu verdanken.

Gewachsen ist auch die vereinseigene Bibliothek – vor allem dank einer Schenkung des früheren Stadtarchivars und Vereinsmitglieds Gerhard Nestler. Dieser habe in diesem Jahr einen größeren Buchbestand aus seinem Privatbesitz aufgelöst und zur Verfügung gestellt, berichtete Leidig. Laut dem Verwalter der Bibliothek, Mathias Hüther, handele es sich um zehn laufende Meter mit Fachliteratur zu Politik, Zeitgeschichte, pfälzischer und deutscher Historie.

Intensiv um Mitglieder werben

Kritisch äußerte sich Vereinschef Bernd Leidig zur baulichen Entwicklung am früheren Standort der Adamslust. Weil beim Bau der Wohnanlage dort der „großen Baggerschaufel“ Vorrang eingeräumt worden sei, dürften seiner Einschätzung nach wichtige Erkenntnisse zur Siedlungsgeschichte Frankenthals verloren sein. Sondierungen im Vorfeld hätten Spuren zutage gefördert, die „mindestens bis in die römische Epoche“ zurückreichten, so Leidig.

Der Vorsitzende hatte noch einen Appell an die derzeit rund 120 Mitstreiter im Verein: Die Mitgliederwerbung müsse intensiviert werden, damit der Altertumsverein seine Rolle als „Sprachrohr und Wächter für den Denkmalschutz“ erfüllen könne.